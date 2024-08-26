Всероссийская акция «Ночь кино» прошла на 370 площадках в Краснодарском крае

Вечером 24 августа кубанцы смогли бесплатно посмотреть отечественные новинки. В регионе акция прошла уже в девятый раз.

Акцию, приуроченную ко Дню российского кино, провели и в краевой столице. Так, во дворе Дома журналистики разместили удобные кресла и проектор, который выводил фильмы на экран.

«Сто лет тому вперед» — отечественная фантастика 2024 года. Это новое прочтение повести Кира Булычева об Алисе Селезневой. Критики высоко оценили современную графику кинокартины, захватывающий сюжет и звездный актерский состав.

«Во-первых, там Александр Петров. Все его любят, все знают. Во-вторых, очень хочется посмотреть на фильм, известный всем с детства, но в новой, уже другой интерпретации», — рассказывает заместитель директора медиацентра «Дом журналистики» Юрий Ковельский.

Фильм вызвал у краснодарцев огромный интерес. Работникам медиацентра даже пришлось выставить дополнительные стулья, поскольку не хватало мест. Подобные сеансы прошли по всему городу.

Так, в кинозале художественного музея имени Коваленко показали сразу три фильма: «По щучьему велению», «Сто лет тому вперед» и «Воздух». Вход был бесплатным.

Всероссийская акция «Ночь кино» — это не только возможность просмотреть отечественные новинки, но и узнать историю кубанского кинематографа.

«Кубанцы не хотят забывать, какой вклад внесли наши люди и земля в историю кинематографии страны. У нас есть чем похвастать. Наши звезды без кавычек: Нонна Мордюкова, Сергей Бондарчук и другие внесли неоценимый вклад в историю российского кино», — говорит заведующая отделом литературы по искусству ККУНБ имени А. С. Пушкина Ольга Полякова.

Также краснодарская библиотека имени Пушкина представила экспозицию «Как кубанские казаки Мосфильм покоряли». Ее приручили сразу к двум датам: 100-летию «Мосфильма» и 75-летию фильма «Кубанские казаки». Картину сняли на территории Курганинского района в 1949 году.

Кроме того, на выставке представили множество источников, связанных с созданием легендарной киноленты.

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