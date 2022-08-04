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Всекубанский турнир на Кубок губернатора: стартовал финал среди футболистов 12–13 лет

Спорт
04.08.2022 11:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/vsekubanskij-turnir-na-kubok-gubernatora-startoval-final-sredi-futbolistov-12-13-let
Видео канала «Кубань 24»

Стартовала вторая часть большого праздника дворового футбола. В Краснодаре продолжается финал Всекубанского турнира на Кубок губернатора.

Это традиционные соревнования, которые с 2005 года помогают находить таланты. Их призерами, например, становились игроки сборных России по пляжному и классическому футболу Денис Пархоменко и Даниил Фомин.

«Наша задача — создать некую ступень развития. Конечно, начинаем с детского футбола. Для этого создано отделение в спортивном интернате. С сентября начнет действовать отделение в поселке Афипском. Там мы будем принимать ребят с 12 лет», — сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Уже известны победители и призеры в младшей возрастной категории — среди детей 10–11 лет. Бронзовые медали отправились в станицу Каневскую, серебряные — в Сочи, золотые — в станицу Отрадную. Сейчас в борьбу за награды вступают футболисты 12–13 лет. В средней группе в финал попали команды из Тимашевского, Кавказского и Белореченского районов, а также Новороссийска, Армавира и Ейска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре стартовал финал Всекубанского турнира по дворовому футболу на Кубок губернатора.

Автор:
Максим Герасин
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