Все об отоплении: куда жаловаться на холодные батареи?

Пока на улице аномально тепло — не обращаешь внимание, хорошо ли греют батареи. Но когда зима, наконец, покажет свой норов, и выяснится, что батареи «не подают признаков жизни», жильцам нужно вспомнить, что они имеют право, закрепленное на законодательном уровне, на качественную коммунальную услугу и добиться ее предоставления.

Решать проблему холодных батарей нужно последовательно. Начиная с управляющей компании.

Обращение в УК

Это первая и основная инстанция в обязанностях которой качественная подача отопления в соответствии с существующими нормативами.

Как обратиться

Телефон диспетчерской службы УК не нужно даже спрашивать у соседей. Он обычно указан в квитанции. Просто звоните, описывайте сложившуюся ситуации и корректно добивайтесь внятного ответа. Желательно записать разговор на диктофон. Чтобы не было вот этих «я не то имел в виду» и «вы сами нахамили».

Максимально действенный способ, сохраняющий «аудиторский след» — подать письменное заявление. Можно прибыть с визитом в контору лично или воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги Дом».

В заявлении (и при телефонном звонке) обязательно нужно указать свои ФИО, адрес и четкое (без эмоций и эпитетов) описание проблемы. С датами, временем, показателями температуры в квартире на момент обращения.

Непременно зафиксируйте свое обращение. При звонке попросите назвать регистрационный номер вашей заявки и фамилию принявшего ее диспетчера. Это, при необходимости, подтвердит и докажет факт и время вашего обращения. Пока все. Ждите ответной реакции. Щупайте батареи.

После вашего вызова

Заявку, любым удобным способом, а может быть и всеми возможными, вы подали. Теперь УК обязана направить по вашему адресу специалиста для проверки. Он проверяет обоснованность вызова. Убеждается в наличии фактов указанных вами и ОБЯЗАТЕЛЬНО составляет акт в двух экземплярах. Один из них остается у вас.

Что бы ни говорил специалист — требуйте подписания акта. Письменное подтверждение — не просто ваш каприз. Этот документ — основание для перерасчета оплаты услуг отопления и, в случае возникновения споров — прямое доказательство.

Все выше и выше

Если УК бездействует и проблема не решается, обращайтесь в контролирующие вышестоящие инстанции.

Вам нужно подавать жалобу в государственные надзорные органы в определенной последовательности или сразу во все. Вы же не в армии, чтобы действовать «по команде». Можно и Президенту сразу письмо написать. Но для начала все же стоит пойти «по цепочке». Это, как правило, ускоряет процесс восстановления справедливости, то есть — включения отопления.

Государственная жилищная инспекция контролирует работу всех управляющих компаний и вашей УК, в том числе. ГЖИ, в ответ на ваше обращение должна выдать предписание об устранении нарушений.

Заявление можно подать через онлайн-форму на сайте территориальной ГЖИ, отправить по электронной или обычной почте.

Роспотребнадзор защищает права потребителей. Все, что происходит в сфере ЖКХ, также находится в компетенции этой структуры. В том числе соблюдение санитарных норм, одна из которых — температурный режим в жилых помещениях. Жалоба подается очно в территориальном отделении или через интернет-приемную на официальном сайте.

Если от УК, ГЖИ, Роспотребнадзора нет «ни ответа, ни привета», а батареи по-прежнему не греют — обращайтесь в прокуратуру. В ответ на вашу письменную жалобу с изложением сути проблемы, прокуратура может инициировать проверку и проверить факты бездействия УК и других органов. Поэтому обязательно приложите к своему заявлению все собранные документы: копии заявлений, актов и т. д. Сама прокуратура не пришлет к вам сантехника и не включит отопление, но может вынести представление и заставить это сделать тех, в чью компетенцию входит поддержание тепла вашего дома.

Ваше право

Чтобы разговаривать со всеми этими УК и ГЖИ с сильных позиций, спокойно и уверенно, нужно знать свои права. Может быть с вашей точки зрения батареи холодные, а по мнению сантехника — раскаленные. Не нужно устраивать пустые споры, если точно знать, «что положено».

Температурные нормы

В жилой комнате температура должна быть не ниже +18°C, а в угловой — не ниже +20°C. Если температура воздуха на улице опустится ниже -31°C (что на Кубани маловероятно), норма температуры воздуха в помещении повысится до +20°C и +22°C соответственно.

Допустимые перерывы

Отопление могут отключать в силу разных причин. Аварии, профилактика, срочный ремонт, да мало ли что еще. Но отключать батареи можно в соответствии с установленным регламентом. Законодательство дает четкие цифры:

не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры +18-20 °С

не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 до +12 °С

не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 до +10 °С.

Важно! Отдельный вопрос, беспокоящий жителей южных регионов, особенно во время осенних «погодных игр» — повторное выключение и включение отопления.

Если на улице резко холодает или становится слишком жарко, УК отключает отопление. Жильцы относятся к этому с пониманием. Главное для них, чтобы повторное включение произошло вовремя. После того как отопление отключили, его включают обратно, при выполнении определенных условий. Среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд опускалась ниже +8 градусов и по прогнозу будет держаться или опускаться и дальше. В противном случае повторного включения не будет. Это не капризы УК. Просто введение системы в эксплуатацию занимает до недели времени. Если через неделю температура вновь повысится до «почти как летом» запуск отопления не имеет смысла.

Кто кому должен

Цены на коммунальные услуги растут, деньги лишними не бывают, любят счет, да и вообще с чего это вы должны платить за то, чем не пользовались?

При отключении отопления делается перерасчет его стоимости.

За каждый час превышения допустимого перерыва или за каждый градус отклонения от нормы размер платы за отопление снижается на 0,15%. Это поставщик услуг сделает без вашего участия. Но вы все равно обратите внимание на «итого к оплате», когда получите квитанцию

Закон предусматривает компенсацию расходов на приобретение обогревателей и оплаты электроэнергии для них, а также компенсацию морального вреда через суд. Можно попробовать отсудить «положенное», если вы собрали все документы, акты-жалобы-протоколы, и считаете, что потраченное личное время и испорченные нервы того стоят.

Общая проблема

Если холодно только в вашей квартире, а соседей тепло, причина «ледяных» батарей может быть в воздушной пробке, засоре или неисправности запорной арматуры внутри именно вашей квартиры.

Можно провести самостоятельную проверку всех этих вентилей, клапанов кранов Маевского, запорных арматур. Особенно если вы в этом разбираетесь.

Если есть сомнения в своих способностях или масштаб проблемы настораживает — вызывайте сантехника из УК. Он или батарею прочистит, или воздушную пробку устранит, или найдет и ликвидирует другую причину.

Важные советы

Документируйте все свои «движения». Копии всех заявлений, претензий, актов, оригиналы ответов, полученных в различных инстанциях актов сохраняйте в отдельной папке. Даты и номера обращений — фиксируйте.

Если проблема затрагивает не только вашу квартиру, а соседи вовлечены в нее тоже — подавайте коллективную жалобу. Кто-то должен взять на себя эту ответственную миссию и стать представителем интересов нескольких квартир или всего дома. Как правило, коллективные обращения рассматриваются гораздо быстрее и эффективнее.

Если вы сделали все возможное, но не достигли результата — подавайте иск в суд. Суд — последняя инстанция для принуждения УК к исполнению обязанностей и взыскания компенсации.

И пусть погода в вашем доме будет теплой!

