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Все города и районы в РФ запустили официальные паблики во «ВКонтакте»

Политика
22.08.2022 14:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/vse-goroda-i-rajony-v-rf-zapustili-ofitsialnye-pabliki-vo-vkontakte
Все города и районы в РФ запустили официальные паблики во «ВКонтакте»
Все города и районы в РФ запустили официальные паблики во «ВКонтакте»

Площадки для общения с жителями создали 100% городов, муниципальных районов и социально значимых региональных органов исполнительной власти. Об этом 22 августа рассказали на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

Сейчас создается экосистема госкоммуникаций. Она включает компонент платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В Минцифры РФ отметили важность общения государства и общества в соцсетях.

«Наша задача — доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь», — отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.

Для госслужащих АНО «Диалог Регионы» создает методологию работы в интернете, обучает специалистов из регионов.

Всего создали 2 тыс. 938 госпабликов органов власти, общая аудитория — более 50 млн человек.

«В госпабликах помимо актуальных новостей города граждане могут написать обращение. Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги. Например, записаться на прием к врачу непосредственно в паблике соцсети. Развитием госпабликов на территориях занимаются региональные администрации и ЦУР», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Обеспечивать безопасность призвана платформа «Госвеб». Она будет осуществлять безопасное хранение данных, быстрое создание сайтов, стандартизацию и унифицированную навигацию сайтов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские органы власти обязали вести официальные страницы в социальных сетях.

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