Все для блинов и начинки: где купить продукты к Масленице в Краснодаре?
В преддверии масленичной недели, которая пройдет с 20 по 26 февраля, на ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли 90 т сельхозпродуктов, выращенных и произведенных на Кубани.
На ярмарках можно найти все необходимое для блинов — от ингредиентов для теста до самых разнообразных начинок.
На ярмарках также можно приобрести свежие овощи и фрукты, мясные, сырные, молочные изделия, хлеб и выпечка, бакалейные товары, орехи, мед и сладости.
В эти выходные свою продукцию представят порядка 700 сельхозпроизводителей из 16 районов Кубани. Жителей и гостей Краснодара с 8:00 до 15:00 ждут на ярмарках на улицах Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1), Буденного (между Красной и Рашпилевской), Уральской (вблизи дома № 170/7), Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1), Героя Яцкова (вблизи дома № 11), Дзержинского (вблизи дома № 213), Каляева (вблизи дома № 198), Бургасской (вблизи дома № 31/1) и Одесской (вблизи дома № 48).
Также открыта дополнительная площадка на улице Восточно-Кругликовской (вблизи дома № 38). Кроме того, на проспекте Чекистов возле дома № 9 каждую субботу работает универсальная ярмарка МУП «Агромир» на 130 торговых мест.
Подробнее о ярмарках выходного дня можно узнать на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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