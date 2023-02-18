Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Все для блинов и начинки: где купить продукты к Масленице в Краснодаре?

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vse-dlya-blinov-i-nachinki-gde-kupit-produkty-k-maslenitse-v-krasnodare
Все для блинов и начинки: где купить продукты к Масленице в Краснодаре?
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В преддверии масленичной недели, которая пройдет с 20 по 26 февраля, на ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли 90 т сельхозпродуктов, выращенных и произведенных на Кубани.

На ярмарках можно найти все необходимое для блинов — от ингредиентов для теста до самых разнообразных начинок.

На ярмарках также можно приобрести свежие овощи и фрукты, мясные, сырные, молочные изделия, хлеб и выпечка, бакалейные товары, орехи, мед и сладости.

В эти выходные свою продукцию представят порядка 700 сельхозпроизводителей из 16 районов Кубани. Жителей и гостей Краснодара с 8:00 до 15:00 ждут на ярмарках на улицах Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1), Буденного (между Красной и Рашпилевской), Уральской (вблизи дома № 170/7), Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1), Героя Яцкова (вблизи дома № 11), Дзержинского (вблизи дома № 213), Каляева (вблизи дома № 198), Бургасской (вблизи дома № 31/1) и Одесской (вблизи дома № 48).

Также открыта дополнительная площадка на улице Восточно-Кругликовской (вблизи дома № 38). Кроме того, на проспекте Чекистов возле дома № 9 каждую субботу работает универсальная ярмарка МУП «Агромир» на 130 торговых мест.

Подробнее о ярмарках выходного дня можно узнать на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: как отметят Масленицу в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Первый в России капсульный аэроотель открыли в аэропорту Сочи
Первый в России капсульный аэроотель открыли в аэропорту Сочи
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о сильных снегопадах
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о сильных снегопадах
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма
Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в Краснодаре в 2022 году
  5. Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях