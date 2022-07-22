Время в пути по новому автобусному маршруту Москва — Геленджик составит 24 часа

Видео канала «Кубань 24»

Первые рейсы по этому маршруту отправятся уже 23 июля. Перевозить пассажиров между столицей и черноморским городом-курортом будут большие комфортабельные машины.

Автобус будет отправляться с московского автовокзала Саларьево. Чтобы придерживаться расписания, транспорт в обоих направлениях будет следовать по выделенным полосам и платной дороге. За рулем станут посменно работать два водителя.

Для пассажиров в салоне, помимо климат-контроля и откидных столиков, установили телевизор. С тех пор, как в Краснодарском крае временно закрыли три аэропорта, число междугородних автобусных маршрутов значительно возросло. Ставрополь, Донецк, Нальчик — все это новые рейсы. Увеличилось количество перевозок и внутри региона.

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