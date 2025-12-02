Время бесплатной стоянки на муниципальных парковках Краснодара увеличили на час

Нововведения затронули муниципальные парковки без шлагбаумов. Теперь на них можно без оплаты оставлять автомобили с 19:00 до 8:00.

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина, решение о корректировке временных рамок бесплатной парковки принималось с учетом обратной связи от краснодарцев. Для удобства горожан платный период стоянки сократили на час — ранее он действовал до 20:00.

На муниципальных парковках действует авансовая система расчетов, предполагающая внесение платы в первые 15 минут после постановки машины. Стоимость размещения автотранспорта варьируется от 30 до 100 рублей в час в зависимости от тарифной зоны, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бесплатную стоянку на муниципальных парковках Краснодара продлят на час. Такое решение власти приняли еще в сентябре. Они вступили в силу после необходимых юридических процедур.

