Временный мост через реку Шапсухо в Лермонтово планируют построить до 1 декабря

Об этом 12 ноября сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Переправа была разрушена в августе в результате разгула стихии на побережье.

«Переправа появится рядом с местом, где в августе стихией был разрушен автомобильный мост. Работы планируется завершить до 1 декабря. Подчеркну, что это временная переправа», — написал Бойко в Telegram.

Капитальный мост в Лермонтово планируют построить до 2027 года. Сейчас жители могут воспользоваться альтернативным проездом по территории спортивно-оздоровительного лагеря «Сеченовец»и базы отдыха «Колос». Также действует лодочная переправа, которой воспользовались уже 485 человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобильные и пешеходные переправы через реки в населенных пунктах Туапсинского округа пострадали при наводнении, которое произошло 3 августа после сильных ливней. Мост на улице Центральной в селе Молдавановка обрушил поток воды. В селе пострадали еще три моста — два автомобильных и пешеходный. В сентябре начали строительство моста в Лермонтово. На строительство выделили 767 млн рублей.

В ночь на 14 октября непогода снова ударила по Туапсинскому округу. Потоки воды смыли восстановленную переправу через реку Шапсухо в селе Молдавановка. Для жителей села организовали воздушную веревочную переправу.

