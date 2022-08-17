Временно закрытые аэропорты Краснодарского края получат 2,5 млрд рублей

Фото пресс-службы Международного аэропорта Краснодар

Кубанские аэропорты получат дополнительную материальную поддержку из федеральной казны.

Сейчас в регионе не работают воздушные гавани Краснодара, Геленджика и Анапы. Для них и других простаивающих аэроузлов страны выделят компенсации.

«Президент поручил поддержать их коллективы во время такого вынужденного простоя, чтобы они могли быстро возобновить работу. Поэтому сейчас крайне важно сохранить там высококвалифицированных специалистов и оборудование. Мы расширим для них компенсацию операционных расходов почти на 2,5 млрд рублей», — сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

В города, с которыми сейчас прервано авиасообщение, запустили дополнительные поезда и автобусные маршруты. Чтобы, как отметил глава правительства, люди могли добраться до нужного места, а бизнес отстроил логистические цепочки для бесперебойной поставки товаров.