Вратарь ФК «Краснодар» Сафонов возвращается в расположение клуба из сборной РФ

Тренерский штаб сборной России по футболу отпустил вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова в расположение клуба.

Сафонов провел матч с командой Сербии, который состоялся 21 марта и завершился победой сборной РФ со счетом 4:0. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что в следующей игре хотят дать другим вратарям шанс проявить себя.

«Матвей свое дело сделал, блестяще отыграл полный матч. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям», — цитирует Кафанова ТАСС.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет с Парагваем 25 марта. Он пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вратарь «Краснодара» Сафонов помог сборной России выиграть матч с Сербией.