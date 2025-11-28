Врачи указали на негативное последствие привычки откладывать будильник

Многие люди по утрам при сигнале будильника часто откладывают его на несколько минут, чтобы побыть лишнее время в кровати. Эта привычка может привести к хронической усталости.

Врачи предупредили, что дополнительные 10 минут сна после будильника лишь дезориентируют мозг, ухудшая самочувствие и нарушая ритмы пробуждения. Чтобы избежать этого, ложитесь спать в одно и то же время, используйте один будильник и держите его подальше от кровати.

Кроме того, быстрее проснуться поможет яркий свет в комнате и короткий алгоритм действие: сходить умыться, выпить стакан воды и сделать короткую зарядку.

Еще по утрам бодрят такие напитки, как зеленый чай, матча, какао и кокосовая вода, а также цитрусовые и продукты с высоким содержанием белка (яйца, творог, рыба).

