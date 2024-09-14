Врачи рассказали о состоянии девочки, которой катер вспорол живот на пляже Сочи

Несчастный случай произошел 11 августа в море на побережье в Лазаревском районе, когда на 16-летнюю купающуюся девочку наехал катер.

Во время плавания 16-летняя школьница получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу. Врачи Центра охраны материнства и детства Сочи провели многочасовую сложную операцию. Сейчас здоровье девочки находится вне опасности. Она вместе с родителями уже уехала домой в Челябинскую область, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.

Перед отъездом семья поблагодарила сочинских медработников. По словам отца девочки, операция длилась почти 8 часов, оперировали его дочь 6 хирургов.

«Девочка поступила к нам 11 августа в крайне тяжелом состоянии. Хочу отметить слаженную работу всего коллектива, это в первую очередь реаниматологов, анестезиологов, хирургов, травматологов, медсестер, которые оказали девочке всю необходимую помощь и спасти ей жизнь», — сказал и.о. главного врача «Центра охраны материнства и детства Сочи» Андрей Аргунов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 11 августа на одном из пляжей поселка Лоо в Лазаревском районе. 16-летняя девушка купалась в море, когда на нее наехал катер, которым управлял 62-летний мужчина. В результате туристка получила серьезную травму — ей вспороло живот. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта по ч 1.1 ст. 263 УК РФ.