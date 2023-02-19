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Врачи краевого онкодиспансера № 1 проведут прием жителей Кореновского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-kraevogo-onkodispansera-1-provedut-priem-zhitelej-korenovskogo-rajona
Врачи краевого онкодиспансера № 1 проведут прием жителей Кореновского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краевая бригада онкологов будет работать в Кореновске 20 февраля на улице Павлова, 19. Выезд проводят в рамках акции «Кубань против рака».

Записаться на прием к ведущим онкологам региона можно в регистратуре районной поликлиники.

Акцию проводят постоянно в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В 2022 году в ней уже приняли участие более 76 тыс. жителей Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанские врачи получили национальную премию за вклад в борьбу против рака.

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