Врачи краевого клинического онкодиспансера проведут выездной прием в Усть-Лабинском районе

Онкологи проведут прием 3 апреля в станице Ладожской в филиале районной больницы. Для прохождения обследования необходимо предварительно записаться в регистратуре местной поликлиники.

Осмотр проведут в рамках краевого проекта «Кубань против рака». Главврач краевого онкологического диспансера №1 Роман Мурашко напомнил, что диагностика позволяет выявить злокачественные новообразования на ранней стадии.

«В таком случае пациента направят на углубленную диагностику и начнут своевременное лечение. На первой стадии полностью излечиваются более 90% онкобольных», — сказал Мурашко.

В прошлом году на Кубани диагностировали свыше 23 тыс. случаев злокачественных опухолей всех локализаций. У 60% пациентов их удалось выявить на ранних стадиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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