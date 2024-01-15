Врач Зайцев рассказал, чем опасен храп и как от него избавиться

Храп — это не только дискомфорт для других членов семьи, но и потенциальные риски для здоровья и даже жизни для самого человека, который храпит.

По словам врача-отоларинголога высшей категории, кандидата медицинских наук Владимира Зайцева, храп сигнализирует о том, что мозг получает недостаточно кислорода.

«Человек может просыпаться на следующее утро утомленным и разбитым. Нарушаются обменные процессы, человек начинает прибавлять в весе, у него повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта», — объяснил специалист.

Среди причин храпа могут быть отек слизистой носа, разрастание носовых раковин, искривленная носовая перегородка, полипы.

«Также к храпу приводит неправильный образ жизни, например, вечерние переедания. Эпизодически он может возникать при остром или аллергическом рините, то есть при насморке. Это разовая история, когда слизистая носоглотки отекает и воспаляется», — уточнил Владимир Зайцев.

Он добавил, что решить проблему с храпом поможет именно врач-отоларинголог, а не сомнолог. Специалист проведет осмотр, определит первопричину храпа и даст рекомендации.

«Там, где надо, проводится хирургическая операция. Там, где возможно, оказывается амбулаторная помощь. Порой нужно просто промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отек, и этого будет вполне достаточно, чтобы носовое дыхание стало полноценным», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

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