Врач Водовозов рассказал, как собрать ртуть и стекло от разбившегося градусника

Не стоит паниковать, если разбился ртутный или галинстановый термометр. Это не так опасно, как принято считать, сказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По словам специалиста, если разбился галинстановый градусник, то не нужны никакие особые меры предосторожности, поскольку в нем используется нетоксичный и совершенно безопасный сплав.

«Если такой термометр разобьется, то можно с этим галинстаном делать что угодно. Конечно, глотать нежелательно. Но поиграть с ним можно, он довольно интересный, при комнатной температуре будет в руках плавиться. Красиво, можно химические опыты проводить, детям показывать. Он не токсичен абсолютно», — сказал Алексей Водовозов.

Ртутный градусник тоже не настолько опасен при повреждении, как многие считают. По словам медика, ртуть имеет свои особенности, но в термометре ее недостаточно, чтобы навредить здоровью.

«Дело в том, что сама ртуть не опасна, опасны либо ее соли, либо ее пары, которые образуются при нагревании. Так что, если ртутный термометр разбился, это не повод для паники. Единственное, можно порезаться осколками стекла», — объяснил специалист.

Алексей Водовозов добавил, что без труда собрать все осколки стекла, а также частички ртути или галинстана от разбившегося градусника можно с помощью широкого скотча, сообщает радио Sputnik.

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