Врач Вараева назвала противопоказания для голодания в Рамадан

В священный месяц Рамадан мусульмане воздерживаются от еды и питья с рассвета до заката.

По словам врача-эндокринолога, диетолога Юргиты Вараевой, есть медицинские исследования, подтверждающие, что для относительно здоровых людей такой вид голодания абсолютно безопасен. Однако такой пост может привести к ухудшению самочувствия у тех, кто страдает от ряда заболеваний.

«Наличие любых соматических заболеваний: сердечно-сосудистых, обмена веществ, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, болезни почек является как минимум поводом задуматься, нужно ли голодать. В случаях, если это состояние не компенсировано, если есть осложнения, тяжелое течение заболевания, это является показанием к абсолютному запрету сухого голодания», — подчеркнула специалист.

При этом, согласно религиозным догмам ислама, причинение вреда своему здоровью — грех, добавила Юргита Вараева. Она отметила, что существуют определенные симптомы, указывающие на необходимость прервать пост по медицинским показаниям.

«Проявления могут быть разными — от легкого чувства голода до развития гипогликемии, то есть снижения уровня глюкозы, когда может возникать тремор рук, сильное чувство голода, выраженный страх или агрессия. Это состояние может даже развиваться до периода судорог или потери сознания», — предупредила врач.

Важно в случае появления подобных симптомов немедленно прервать голодание, даже если это будет означать нарушение поста. Дальнейшие шаги по его продолжению следует обсудить с врачом.

При этом люди, которые из-за ухудшения самочувствия прервали пост, могут обратиться к духовным наставникам для получения совета, как компенсировать это вынужденное нарушение, приводит слова Юргиты Вараевой радио Sputnik.

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