Врач Сапего перечислил проблемы, возникающие при избытке кальция в организме

Кальций играет ключевую роль в формировании костной ткани, свертываемости крови, обмене веществ и состоянии иммунной системы. Однако как недостаток, так и избыток этого вещества может негативно сказаться на здоровье.

По словам врача-терапевта Георгия Сапего, человеческий организм эффективно усваивает кальций из пищи, используя его для укрепления костей, а излишки выводит через мочу. Именно от баланса этих процессов зависит содержание кальция в крови и разных органах.

«В 90% случаев уровень кальция в крови повышается из-за неправильной работы паращитовидных желез или из-за злокачественных новообразований. Кроме того, чтобы самостоятельно не спровоцировать переизбыток минерала, не нужно злоупотреблять витаминами D и С, не нужно без назначения принимать препараты кальция», — предупредил специалист.

Избыток кальция, который откладывается в разных органах, будет свидетельствовать о развитии кальциноза. При этом заболевании человек начинает чувствовать слабость, нарушается работа сердца.

«Если кальций повысился из-за того, что гормоны или витамин D вытянули его из костей, то могут появиться боли в костях. Когда почки пытаются вывести лишний кальций, то наблюдается частое мочеиспускание. Если почкам приходится долго выводить большое количество кальция, то могут образоваться камни», — объяснил Георгий Сапего.

Однако в большинстве случаев кальциноз протекает без симптомов и может быть выявлен только при проведении обследования, добавил терапевт. Этот диагноз обычно могут поставить такие специалисты, как эндокринолог, уролог, нефролог, кардиолог, онколог или ортопед. При этом каждый из них может предложить индивидуальные методы лечения, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: педиатр Кузнецова назвала три самые распространенные детские сезонные инфекции.