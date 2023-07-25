Врач рассказала, почему не следует чесать место укуса комара

Чесать место укуса или прикладывать подорожник нельзя, поскольку это может привести к занесению инфекции в рану.

Дерматолог-онколог Наталия Гайдаш отметила, что подобные действия могут привести к инфицированию раны, что может затянуть процесс заживления до месяца, притом что, как правило, место укуса проходит за три-четыре дня.

«Если человек расчесал место укуса, то появится синяк, который будет «жить» неделю. Если у человека есть особенности здоровья, и он при этом очень интенсивно натирал синяк, то место укуса может превратиться в гемосидерин, и это уже будет на месяц», — пояснила врач.

По словам специалиста, следует правильно обрабатывать место укуса, чтобы избежать инфицирования. Так, для это подойдут не только растворы хлоргексидина, мирамистина или фурацилина, но и чистая вода.

«Это нужно, чтобы в ранку не попала инфекция. Также на место укуса можно нанести антигистаминный препарат в виде геля, он поможет убрать зуд», — цитирует дерматолога радио Sputnik.

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