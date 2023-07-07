Врач рассказал, с чем может быть связана головная боль в жару

По словам невролога, эпилептолога, доктора медицинских наук Василия Генералова, головная боль в жаркую погоду может появляться из-за ВСД и дисфункции надпочечников.

Летом некоторые люди могут чаще, чем обычно, страдать от головной боли, и врач назвал категории пациентов, к которым это относится.

«Многие люди метеозависимы, и жара может вызывать у них головную боль, потому что она требует от сосудов быстрых реакций: спазмов, расслаблений. Наиболее метеочувствительны люди с вегетососудистой дистонией и дисфункцией надпочечников», — отметил Василий Генералов.

Также при жаре могут испытывать головную боль люди с нарушением венозного оттока. Расширение сосудов приводит к падению давления, поэтому таким людям стоит меньше находиться на жаре, а для восстановления сосудистого тонуса — пить крепкий чай или кофе.

Еще одной причиной головной боли в жаркую погоду может стать обезвоживание, отметил невролог. В жаркую погоду нужно пить много воды. Терпеть головную боль не стоит, лучше принять обезболивающее. Василий Генералов также порекомендовал специальное упражнение для сосудов, помогающее менее остро реагировать на перепады температуры.

«Можно поставить дома два тазика — с теплой и холодной водой — и поочередно опускать в них стопы на 30 секунд, пока температура воды не сравняется. Обычно это занимает 10-15 минут. Такая гимнастика пойдет сосудам на пользу и человек станет менее чувствительным к переменам погоды», — объяснил Василий Генералов, сообщает радио Sputnik.