Врач Пермикина: осенью обостряются сердечно-сосудистые и респираторные болезни

Врач-кардиолог Ирина Пермикина рассекала, как контролировать хронические заболевания осенью.

По ее словам, в этот период чаще обостряются сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, а также ментальные расстройства. В России до 70% населения чувствительны к сезонным изменениям. При этом хронические заболевания можно контролировать и достичь стойкой ремиссии.

«Например, многим пациентам с гипертонией — повышенным артериальным давлением — приходится корректировать схему лечения, когда температура воздуха меняется. Важно регулярно измерять артериальное давление вне зависимости от самочувствия, чтобы вовремя зафиксировать его скачки и принять меры», — рассказала Пермикина.

Кроме того, согласно многочисленным исследованиям, профилактики гриппа и простуды важна для пациентов с болезнями сердца.

«Речь идет в первую очередь о ежегодной вакцинации против вируса гриппа. Она помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых осложнений на 59%», — уточнила врач.

Сезонная депрессия — еще одна причина обострения хронических заболеваний. Угнетенное эмоциональное состояние возникает эпизодически, вероятно, из-за недостатка солнечного света и увеличения выработки мелатонина — гормона сна.

«Часто SAD появляется осенью, и некоторых людей апатия не покидает до весны. Все это негативно сказывается не только на психическом, но и на физическом здоровье. Если вы заметили, что ваше эмоциональное состояние ухудшилось, обратитесь к психологу, чтобы составить план действий», — цитирует эксперта RT.

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