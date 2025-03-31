Врач Панова рассказала, чем опасно частое употребление протеиновых батончиков

Некоторые люди в погоне за красивой фигурой заменяют нормальные приемы пищи на протеиновые батончики. Это может быть опасно для здоровья, предупредила диетолог, нутрициолог Ольга Панова.

По ее словам, такие батончики лучше всего подойдут для перекуса, так как в них большое количества белка. Но есть их часто не стоит, особенно людям, у которых есть нарушение обмена веществ — избыток белка может негативно сказаться на работе почек и печени, объяснила диетолог.

«Протеиновые батончики могут выводить кальций из костей и повышать уровень мочевой кислоты в организме. В составе могут быть компоненты лактозы, соя, глютена и орехи — они могут также вызывать аллергические реакции и расстройства пищеварения, поэтому нужно внимательно смотреть на состав», — добавила Панова.

Здоровому человеку можно есть не более одного-двух протеиновых батончиков. При этом делать выбор лучше всего в пользу батончиков, в которых содержится не менее 10-20 г белка, нет сахара, сиропов и ароматизаторов, заключила диетолог в интервью радио Sputnik.

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