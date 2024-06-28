Врач Наумова рассказала, как правильно подготовиться к походу с ребенком в лес

В лесах в самом разгаре сезон сбора грибов и ягод. Многие отправляются на тихую охоту всей семьей, в том числе берут с собой детей. Чтобы все прошло хорошо и — главное — безопасно, к походу в лес с ребенком важно подготовиться.

По словам врача-педиатра «НИКИ детства» Ирины Наумовой, первым делом малышу необходимо объяснить, что не стоит трогать и пробовать незнакомые грибы и ягоды, так как те могут быть ядовитыми. Также необходимо сориентировать его в лесу: показать, где в лесу находятся стоянка, костер, туалет. Это поможет ему не заблудиться.

Немаловажно заранее, перед походом за грибами, обработать одежду ребенка репеллентами и пришить на нее светоотражатели. Это позволит видеть его издалека.

«Летом в лесу много клещей, поэтому ребенку лучше надеть длинные штаны и заправить их в закрытую обувь. Не забудьте дать ребенку свисток — его звук будет далеко слышен в лесу. Это поможет быстро найти друг друга при необходимости. А телефон поместите в водонепроницаемый чехол, чтобы гаджет не намок в случае дождя», — рекомендовала Наумова.

Врач рекомендовала взять с собой средства от укусов насекомых, аптечку с необходимыми медикаментами и перевязочными материалами, а также легкий перекус и воду. Также необходимо взять с собой нож, зажигалку, компас, солнцезащитный крем и портативное зарядное устройство для телефона.

«Никогда не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им ходить в лес без взрослых. Ни в коем случае дети не должны разжигать костер без помощи взрослых — большинство лесных пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем», — напомнила педиатр в интервью 360.ru.

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