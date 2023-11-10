Врач Королева: капуста способствует детоксикации и обновлению организма

Все виды капусты способствуют поддержанию в клетках необходимого уровня антиоксиданта глутатиона, который нормализует работу печени и помогает выводить токсины из организма.

По словам доктора медицинских наук, врача-диетолога Маргариты Королевой, все виды капусты содержат серу, которая отвечает за уровень глутатиона в организме.

«Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов будет происходить своевременно», — объяснила врач.

Специалист отметила, что жителям городов, где много промышленных производств, особенно важно включить капусту в рацион, чтобы избежать хронической интоксикации, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: чем полезна квашеная капуста.