Врач Королева: капуста способствует детоксикации и обновлению организма
Общество
10.11.2023 11:16
Все виды капусты способствуют поддержанию в клетках необходимого уровня антиоксиданта глутатиона, который нормализует работу печени и помогает выводить токсины из организма.
По словам доктора медицинских наук, врача-диетолога Маргариты Королевой, все виды капусты содержат серу, которая отвечает за уровень глутатиона в организме.
«Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов будет происходить своевременно», — объяснила врач.
Специалист отметила, что жителям городов, где много промышленных производств, особенно важно включить капусту в рацион, чтобы избежать хронической интоксикации, сообщает радио Sputnik.
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