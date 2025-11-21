Врач Дианова предупредила о скрытом вреде хурмы

В России начался сезон хурмы. Диетологи признают ее несомненную пользу для здоровья, но есть те, кому стоит воздержаться от употребления сезонного фрукта.

Хурма содержит витамины А, С, Е, калий, железо, йод, цинк, магний, клетчатку. При этом в ней почти нет белков и жиров. Но углеводов больше, чем в яблоке, банане или винограде, от 15 до 20 г на 100 г продукта. Из-за этого она нежелательна для людей, у которых нет стабильного уровня глюкозы. Об этом сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Полезная клетчатка в хурме при переедании может вызвать скопления специфических волокон. При большом объеме они не сразу выводятся из кишечника и образуются фитобезоары.

«С этим бывают всякие проблемы, особенно у людей, у которых есть предыдущий опыт язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Я бы таким людям просто запретила бы есть хурму», — отметила диетолог.

Дианова добавила, что следить за потреблением фрукта также стоит людям с дефицитом железа. Это связано с тем, что в хурме содержатся танины — дубильные вещества, которые придают ей вяжущий вкус. Они могут снижать усвоение железа при анемии и употреблении лекарственных препаратов с железом, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: диетолог Соломатина рассказала о пользе и вреде раздельного питания. По мнению ряда специалистов, раздельное питание полезно людям, имеющим проблемы с пищеварением. Но нередко такую схему питания выбирают и те, кто здоров.

Подпишись, здесь всегда интересно.