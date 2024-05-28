Врач Демьяновская рассказала, при какой температуре воздуха лучшего всего спать

Для людей с ослабленным здоровьем и проблемами с сердцем жара — дополнительный фактор риска сердечно-сосудистых осложнений.

По словам невролога Екатерины Демьяновской, лучше всего спать, когда температура в комнате не выше +16-20 °C. Так, сон в жару провоцирует у человека сильное потоотделение, в результате чего теряется вода и электролиты, нужные для нормальной работы сердца, — калий, магний и хлор.

«Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, появляются отеки, увеличивается риск образования тромбов», — объяснила доктор.

Кроме того, невролог назвала способы справиться с жарой, если в доме нет кондиционера. Она посоветовала днем закрыть окна шторами или прикрыть их жалюзи, чтобы комната нагрелась не так сильно. Так, после захода Солнца следует проветрить в доме. Также специалист отметила важность поддерживания влажности воздуха 30-60%.

«Перед сном стоит принять теплый душ. А вот от обливания холодной водой лучше воздержаться людям с ослабленным здоровьем: резкий перепад температуры может спровоцировать спазм коронарных и мозговых артерий. В течение дня важно пить достаточно чистой воды, чтобы избежать обезвоживания. Пижама и одеяло должны быть легкими, из натуральных материалов», — рассказала эксперт.

По словам доктора, в случае возникновения отеков, слабости, необъяснимой сонливости и учащенного пульса следует как можно быстрее обратиться к специалисту, сообщает RT.

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