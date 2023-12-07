Врач Болибок назвал болезни, которые маскируются под аллергию на холод

Холод может вызывать аллергическую реакцию обычно в виде холодовой крапивницы. Однако часто под такую аллергию маскируются другие заболевания.

По словам врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, самой частой аллергической реакцией на низкие температуры можно назвать холодовую крапивницу. Ее не стоит путать с обморожением.

«Проявляется она как ожог крапивой: на открытых участках тела возникают волдыри, которые сильно зудят. Потом, когда человек согревается, они, как правило, проходят без следа. В отличие от обморожения, крапивница начинается с покраснения и зуда, а не с бледности и онемения кожи», — объяснил специалист.

Медик отметил, что аллергическая реакция на холод очень редко проявляется сама по себе. Часто это симптом более серьезных заболеваний — проблем с ЖКТ, иммунитетом, работой почек, а также болезнь крови.

«Болезнь Рейно тоже проявляется на холоде. Возникает резкий спазм сосудов, особенно в пальцах рук и ног. Они обедняются кровью, становятся бледными, как стеклянные, как замерзшие сосульки. Это не аллергический процесс, это самостоятельное заболевание», — рассказал Владимир Болибок.

Аллерголог рекомендовал при возникновении холодовой крапивницы не заниматься самостоятельным лечением и сразу обратиться к терапевту. В этом случае важно тщательно обследовать организм на наличие каких-либо скрытых очагов инфекции, сообщает радио Sputnik.

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