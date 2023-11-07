Врач Бобровский перечислил виды зелени, укрепляющей иммунитет

Осенью в сезон распространения ОРВИ важно добавлять в рацион продукты, помогающие укрепить иммунитет.

По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, осенью зелень накапливает максимальное количество полезных веществ, в том числе витамин C и антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. Речь идет в первую очередь о базилике, укропе и петрушке.

При этом специалист посоветовал употреблять зелень в свежем виде, не подвергая ее тепловой обработке, поскольку так она сохраняет большое число витаминов и других полезных веществ.

«В одном недавнем исследовании рассказали, что каждый час после того, как зелень сорвали, она может терять до 10% своих полезных качеств. Другими словами, чтобы получить максимальную пользу, нужно употреблять свежесобранную зелень», — приводит слова Андрея Бобровского радио Sputnik.

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