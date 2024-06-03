Врач Андрян рассказала о важности сна для здоровья кожи

Важную роль играет не только количество сна, но и его качество.

Врач-дерматолог Кнара Андрян отметила важность полноценной выработки гормонов, которые вырабатываются в ночное и утреннее время. При хроническом недосыпе возникают проблемы с кожей и здоровьем.

«Появляется синева под глазами, лицо становится отечным и пастозным, повышается раздражительность, возникает боль в суставах. И чем старше человек становится, тем тяжелее будут переноситься негативные эффекты», — добавила врач.

По словам дерматолога, с 35-40 лет последствия недосыпа становятся заметнее. Она порекомендовала ложиться спать до 23:00, чтобы с 01:00 до 03:00 погрузиться в фазу глубокого сна, так как в этот период вырабатываются основные гормоны.

При хроническом недосыпе, помимо проблем с кожей, человек быстрее стареет, а также у него нарушается выработка гормонов щитовидной железы по утрам.

«Щитовидная железа вырабатывает несколько гормонов, в частности Т3 и Т4, которые, в свою очередь, сами влияют на нормальную выработку других гормонов: кортизола, надпочечников, гипофиза, половых гормонов и т. д. Поэтому многие проблемы со здоровьем и лишним весом можно решить качественным сном», — цитирует доктора RT.

Читайте также: терапевт Романенко рассказала, как можно безопасно взбодриться за рулем.