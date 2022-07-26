Возле Сочи ученые обнаружили редкого морского крота

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Редкий вид морского крота Upogebia pusilla обнаружили в районе черноморского побережья Адлера. Этот представитель десятиногих раков не встречался с начала 1980-х годов.

Морского крота нашли участники экспедиции научно-исследовательского судна «Денеб». В улове трала его подняли с глубины 49 м.

«Upogebia pusilla (Petagna, 1792) — морской крот или упогебия. Вид редкий, но типичный для Черного моря и Керченского пролива, встречается в осолоненной части Азовского моря», — рассказала ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Наталья Булышева.

Она добавила, что этот вид занесен в Красные книги Республики Крым и Севастополя. Крот обитает на рыхлых грунтах в прибрежной зоне от уреза воды до 45 м. Такое название ракообразное получило из-за проживания в норе на дне моря. Питается крот мелкими донными и мертвыми организмами. Достигает до 80 мм в длину.

В 1960-х годах у берегов Кавказа на глубинах 24-30 м ученые обнаружили целые сообщества с доминированием упогебии. Однако уже с конца 80-х годов морской крот практически исчез. Сокращение численности объясняли цветением водорослей, загрязнением и изменением состава воды.

Гидробиологи Института биологии южных морей имени Ковалевского отмечают, что в последнее время численность морских кротов у побережья Крыма начала увеличиваться. Upogebia pusilla начали мигрировать и вернулись в северо-восточную часть Черного моря, сообщает пресс-служба ЮНЦ РАН.

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