Возле Армавира произошло землетрясение

Скриншот сайта emsc-csem.org

В 24 км к северо-западу от города сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 3,6. Землетрясение произошло 25 июля в 3:41.

Толчки зафиксировали на глубине 10 км, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 30 мая в акватории Черного моря произошло землетрясение магнитудой 3,5. Его зафиксировали в 6 км от береговой линии в море на глубине 10 км.