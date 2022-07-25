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Возле Армавира произошло землетрясение

Происшествия
25.07.2022 14:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/vozle-armavira-proizoshlo-zemletryasenie
Возле Армавира произошло землетрясение
Скриншот сайта emsc-csem.org

В 24 км к северо-западу от города сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 3,6. Землетрясение произошло 25 июля в 3:41.

Толчки зафиксировали на глубине 10 км, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 30 мая в акватории Черного моря произошло землетрясение магнитудой 3,5. Его зафиксировали в 6 км от береговой линии в море на глубине 10 км.

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