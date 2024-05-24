Возглавлял Кавказский район 15 лет: каким коллеги запомнили Виталия Очкаласова

О смерти главы Кавказского района Виталия Очкаласова стало известно утром 24 мая.

Жители Кавказского района до сих пор не могут поверить, что утром не стало Виталия Очкаласова. Со всего региона приходят соболезнования от коренных жителей Кропоткина, переехавших в другие районы, и от коллег.

«Вся его жизнь — это жизнь человека, который был заточен на результат, на то, чтобы добиваться максимальных успехов вместе с нашими земляками», — говорит директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Почти два десятка лет руководил муниципальными образованиями Новокубанский район, Кавказский район. Зарекомендовал себя как грамотный профессионал, человек слова, человек дела, который любил свою работу и всего себя отдавал для служения жителям тех территорий, где был главой», — отмечает глава Армавира Андрей Харченко.

«Выражаем от всего Ейского района и от себя лично слова соболезнования родным, коллегам, близким Виталия Николаевича. Память об этом уникальном человеке всегда будет жить в наших сердцах», — подчеркивает глава Ейского района Роман Бублик.

Требовательный к себе и подчиненным. Виталий Очкаласов работал в должности главы Кавказского района с октября 2009 года. В 2019 он был избран на третий срок.

Уроженец Кропоткина, он знал все проблемы своего района изнутри. Во время экономического кризиса и пандемии смог развивать и строить новые промышленные объекты. Поддерживал малый бизнес. Вместе с этим возводились объекты здравоохранения, культуры, новые храмы и расширялись площади сельхозугодий.

За строительством спорткомплекса в станице Казанской Виталий Очкаласов следил лично на всех этапах. Глава района подчеркивал, что у детей должно быть все. На краевом уровне отмечали, что Кавказский район в лидерах по занятию спортом на Кубани.

Свои последние минуты жизни Виталий Очкаласов провел на спортивном стадионе в Кропоткине. Во время утренней пробежки у него остановилось сердце. Ему был 61 год.