Воспитанники «Краснодара» одержали победу над «Локомотивом» в матче МФЛ

Видео канала «Кубань 24»

Победа, ничья и поражение. Три команды — три возможных исхода матчей. Таков итог третьего тура Молодежной футбольной лиги для кубанских команд.

Победу одержали воспитанники «Краснодара». После двух поражений на старте первенства, «черно-зеленые», конечно, обязаны были реабилитироваться. Серьезный соперник — «Локомотив», гостевой матч — в Москве. Но ничего не помешало гостям все-таки доказать, что начало — не показатель силы.

Артем Арутюнов на 24 минуте открыл счет. Голкипер «Локомотива» здорово в этом помог. Под конец первого тайма «быки» увеличили преимущество. Красивая комбинация и удар Роберта Потиняна, который вполне может претендовать на гол тура. Еще два забитых мяча случились в концовке встречи. Сначала краснодарец Максим Азаренко вновь заставил голкипера москвичей схватиться за голову. А затем столичный коллектив все-таки забил гол престижа. Победа «горожан» — 1:3.

Молодежка «Сочи» также играла в Москве, но против «Чертаново». До 36 минуты ничего не предвещало голевой феерии. А вот с 36 минуты — началось. Всего 6 мячей забили соперники, счет — 3:3. С одной стороны «барсы» смогли набрать первое очко в сезоне. С другой — хотелось бы увидеть победу. Тем более, хозяева заканчивали встречу вдесятером.

И самый неудачный результат 3 тура МФЛ. «Академия Кубань» в двух предыдущих матчах турнира дважды победила, причем оба раза на выезде. А вот с воспитанниками «Ахмата» на своем поле «желто-зеленые» не справились. Двух голов — от Пашкова и Дроздова — не хватило. Грозненцы отличились 4 раза.