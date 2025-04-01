Защитник «Астрахани» Данила Ведерников поделился впечатлениями от обучения в академии ФК «Краснодар».

По словам футболиста, это место с достаточно строгим режимом, где у воспитанников не было «ни секунды свободного времени». Выдержать установленный график удавалось не всем. Из 60 ребят, которые на момент обучения были такого же возраста, как и Ведерников, до конца дошли только 13, отметил спортсмен.

Однажды Ведерников чуть не покинул академию из-за конфликта с воспитателем. Спортсмену нужно было срочно созвониться с мамой, однако телефон ему не давали из-за несделанного домашнего задания.

«В итоге я быстро что-то понаписал, и мне дали на звоноĸ две минуты. Эта ситуация меня таĸ наĸалила, что сĸазал маме: «Приезжай, забери меня отсюда», — рассказал Ведерников в интервью Sport24.

Однако мама уговорила юношу не совершать опрометчивый поступок и не губить футбольную карьеру.

Ведерников отметил, что в краснодарской академии почти нет никаких развлечений. В выходные, по словам спортсмена, можно было сходить с воспитателем в ларек, который находился рядом, и купить что-то сладкое. Раз в месяц воспитанников водили в кино и устраивали для них дискотеки.

«Будучи подростĸом, я, ĸонечно, плевался от всех этих правил. Тольĸо недавно осознал, что прошел серьезную шĸолу жизни… В человеческом плане «Краснодар» дал мне очень много», — отметил Ведерников.

Защитник «Астрахани» добавил, что в академии учатся не только футболку, но и дисциплине, терпению и уважению к старшим.

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