Восхождение на Эльбрус совершит паралимпиец из Сочи

Член Паралимпийской сборной России Николай Кочнев с 1 по 8 сентября совершит восхождение на самую высокую точку России и Европы — западную вершину горы Эльбрус — на 5 тыс. 642 м над уровнем моря.

В прошлом году Николай Кочнев покорил гору Арарат, достигнув высоты в 5 тыс. 165 метров над уровнем моря. При этом у спортсмена протез вместо правой ноги ниже колена.

Спортсмен живет в Сочи и занимается в Физкультурном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья. В качестве тренера по сноубордингу и инструктора горного туризма Кочнев участвует в проектах по реабилитации бойцов СВО.

«Своим примером он показывает ребятам с инвалидностью, что нет ничего невозможного на пути к мечте, вдохновляет на занятия спортом и активный образ жизни, меняет отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья», — отметил директор департамента физической культуры и спорта Сочи Анатолий Мирошников.

Также Николай Кочнев регулярно участвует в соревнованиях по кибатлетике, каждый год он входит в число призеров Кубков России по сноуборду (ПОДА), сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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