Восемь ярмарок выходного дня открылись 5 апреля в Краснодаре
Экономика
05.04.2025 10:35
Жители и гости столицы Кубани в субботу смогут купить на ярмарках отборные продукты и деликатесы от местных фермеров.
Кубанские производители привезли свежие сыры и молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, зелень, сезонные овощи и фрукты, а также выпечку.
Ярмарки работаю до 15:00 по адресам:
- Уральская № 170/7
- Героя Яцкова, 11
- Дзержинского, 213
- Каляева, 198
- Бургасская, 31/1
- Одесская, 48
- Восточно-Кругликовская, 26
- Чекистов, 9.
Организаторы следят за соблюдением, правил торговли, санитарных требований и проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодара.
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