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Восемь ярмарок выходного дня открылись 5 апреля в Краснодаре

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vosem-yarmarok-vyhodnogo-dnya-otkrylis-5-aprelya-v-krasnodare
Восемь ярмарок выходного дня открылись 5 апреля в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Жители и гости столицы Кубани в субботу смогут купить на ярмарках отборные продукты и деликатесы от местных фермеров.

Кубанские производители привезли свежие сыры и молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, зелень, сезонные овощи и фрукты, а также выпечку.

Ярмарки работаю до 15:00 по адресам:

  • Уральская № 170/7
  • Героя Яцкова, 11
  • Дзержинского, 213
  • Каляева, 198
  • Бургасская, 31/1
  • Одесская, 48
  • Восточно-Кругликовская, 26
  • Чекистов, 9.

Организаторы следят за соблюдением, правил торговли, санитарных требований и проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодара.

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