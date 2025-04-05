Восемь ярмарок выходного дня открылись 5 апреля в Краснодаре

Жители и гости столицы Кубани в субботу смогут купить на ярмарках отборные продукты и деликатесы от местных фермеров.

Кубанские производители привезли свежие сыры и молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, зелень, сезонные овощи и фрукты, а также выпечку.

Ярмарки работаю до 15:00 по адресам:

Уральская № 170/7

Героя Яцкова, 11

Дзержинского, 213

Каляева, 198

Бургасская, 31/1

Одесская, 48

Восточно-Кругликовская, 26

Чекистов, 9.

Организаторы следят за соблюдением, правил торговли, санитарных требований и проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодара.

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