Восемь пляжей Краснодарского края вошли в число самых чистых и безопасных на Черном море
Общество
20.07.2022 12:59
Пьедестал почета поровну поделили Сочи и Геленджик. Соответствующий рейтинг составили специалисты Роспотребнадзора.
В Сочи в топ вошли пляжи «Дагомыс», «Ривьера», «Маяк» и «Одиссея», а в Геленджике — «Центральный», «Бетта», «Лермонтовский» и «Сады Морей».
Сейчас на черноморских курортах наступил пик сезона. Отели загружены почти на 90%. Вода в море прогрелась до +26 °С.
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