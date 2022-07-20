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Восемь пляжей Краснодарского края вошли в число самых чистых и безопасных на Черном море

Общество
20.07.2022 12:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/vosem-plyazhej-krasnodarskogo-kraya-voshli-v-chislo-samyh-chistyh-i-bezopasnyh-na-chernom-more
Видео канала «Кубань 24»

Пьедестал почета поровну поделили Сочи и Геленджик. Соответствующий рейтинг составили специалисты Роспотребнадзора.

В Сочи в топ вошли пляжи «Дагомыс», «Ривьера», «Маяк» и «Одиссея», а в Геленджике — «Центральный», «Бетта», «Лермонтовский» и «Сады Морей».

Сейчас на черноморских курортах наступил пик сезона. Отели загружены почти на 90%. Вода в море прогрелась до +26 °С.

Читайте также: в Сочи нудизм будет приравнен к мелкому хулиганству.

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