Вопросы развития корпоративного волонтерства в регионе обсудили в Краснодаре

Конференция «Корпоративное волонтерство в регионе как эффективный инструмент взаимодействия бизнеса и общества» прошла в рамках программы «Время новых стратегий».

Организаторами мероприятия выступили агентство деловых коммуникаций «Юг Times», Общественная палата Краснодарского края, Краснодарское региональное отделение РСПП, Ассоциация «Агентство инвестиций и международного сотрудничества», а также Южный региональный комитет Ассоциации Европейского бизнеса.

Развитие корпоративного волонтерства в последнее время усилилось, отметила председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова. По ее словам, в этой сфере хорошее партнерство демонстрируют некоммерческие организации.

«Им хорошо известны все законодательные и психологические аспекты работы с группами граждан, нуждающимися в поддержке», ― добавил она.

Проблемы взаимодействия бизнеса и НКО отметила руководитель Краснодарской региональной благотворительной общественной организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева. Она подчеркнула, что нередко компании сами решают, кому и как помогать, не спрашивая у сотрудников, какие направления волонтерской деятельности интересны им. По ее мнению, такая проблема отражается на эффективности проводимой работы.

Во второй части мероприятия крупные федеральные и окружные предприятия, работающие на территории Кубани, отметили результаты своей деятельности в сфере корпоративного волонтерства, пишет «Юг Times».

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