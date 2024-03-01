Вопросы формирования образа России в мире обсудили на фестивале молодежи в Сочи

В рамках Всемирного фестиваля молодежи прошла встреча добровольцев и руководителя управления соцпроектов и организации событий ассоциации волонтерских центров, программного директора Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Елены Черненко.

Елена Черненко напомнила, что международная премия «Мы вместе» создана по поручению Президента России Владимира Путина и назвала волонтеров «героями нашего времени».

«В менталитете русских людей проявлено стремление к взаимопомощи. Все больше наших соотечественников становятся добровольцами. А мы помогаем им реализовать себя через помощь своей стране и тем, кто их окружает. За три года сообщество финалистов и призеров объединило более 400 лидеров изменений», — сказала Черненко.

В рамках встречи участники молодежных организаций, активисты, «серебряные волонтеры» и представители Молодежного парламента Сочи обсудили темы реализации добровольческих проектов, патриотизма и экологических проблем. Также участники встречи показали сочинский штаб «Мы вместе»

«Та молодежь, которую мы встретили в этом центре причастны ко всему. Может быть, многие не знают, что все происходит в рамках национальных проектов, но тем не менее, эти меры поддержки происходят в рамках них. Есть дорожные карты, которые уже прописаны. Но каждый год они могут меняться, благодаря усилиям волонтеров, тем социальным проектам, которые могут предлагать для нашего государства», — сказала Черненко.

Волонтерское движение в РФ стало активно развиваться в 2014 году. Тогда для проведения Олимпиады в Сочи прибывали желающие принять участие в событии мирового масштаба.

На Всемирном молодежном форуме в Сочи будут работать тысячи добровольцев.

«Знаете, наверное, в последнее время все в нашей стране понимают, что волонтерство развивается стихийно. Если говорить об акции взаимопомощи «Мы вместе», то она как раз пошла из народа. Многие вещи, которые происходят на государственном уровне, происходят именно с той точки зрения, когда люди самостоятельно к этому приходят», — отметила Черненко.

В настоящее время волонтеры регулярно участвуют в экоакциях, помогают Кавказскому биосферному заповеднику и Сочинскому нацпарку, плетут маскировочные сети для нужд бойцов СВО.

Читайте также: волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи начал работать в Сириусе.