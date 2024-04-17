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Волонтеры из Краснодара объявили сбор помощи для военных и жителей Донбасса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/volontery-iz-krasnodara-obyavili-sbor-pomoshhi-dlya-voennyh-i-zhitelej-donbassa
Волонтеры из Краснодара объявили сбор помощи для военных и жителей Донбасса
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Очередной гуманитарный груз для отправки в зону проведения специальной военной операции собирают представители Прикубанского окружного Совета ветеранов.

Все желающие могут принести продукты питания длительного хранения, средства гигиены для детей и взрослых, а также нижнее белье и одноразовые пеленки по адресу: улица Гагарина, 132 в будние дни с 10:00 до 12:00.

Сбор гуманитарной помощи продлится до 26 апреля. Груз направят мирным жителям и военным в ДНР. Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону: 8 (861) 226-35-08, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: гуманитарную помощь привезут к Пасхе из Сочи в зону СВО. Груз собрали по адресным просьбам родственников мобилизованных и добровольцев.

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