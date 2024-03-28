Волкособов начнут отстреливать в лесах Туапсинского района

Туапсинские охотоведы подтвердили наличие гибрида волков и собак в лесах района, численность которого растет по всему краю.

«Реальную опасность, не только как переносчики бешенства и другой инфекции, но и как хищники, сегодня представляют как одичалые собаки, так и волкособы-переродки, появившиеся от спаривания волков и собак», — рассказал начальник Туапсинского охотничьего хозяйства Арсен Аведисян.

Он отметил, что гибриды опасны еще и тем, что очень плодовиты: они могут размножаться дважды в год в отличие от волков. Рост их популяции может привести к серьезной угрозе распространения бешенства и роста числа нападений на людей и домашних животных.

Кроме того, увеличение количества волкособов угрожает и диким животным, в особенности самкам и молодняку. При этом волкособы гораздо наглее, чем волки, поскольку у них есть гены собак, поэтому людей они практически не боятся, а чаще обустраиваются вблизи людей.

«Скажу сразу, что такое появление волкособов в таком количестве на памяти многих охотников происходит впервые за много десятилетий. Поэтому многое в их повадках и образе жизни предстоит еще изучить. Но одно точно — они реально опасны! Именно поэтому их ввели в список охотничьих ресурсов. Охота на волкособов начнется уже в этом году», — цитируют Арсена Аведисяна «Туапсинские вести».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители станицы Новотитаровской пожаловались на стаи волкособов — они приходят к жилым домам и разоряют хозяйства людей.