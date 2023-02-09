Волейболу исполнилось 128 лет: история краснодарского «Динамо»
День рождения волейбола 9 февраля отмечают любители этого вида спорта и профессиональные игроки. Богатые волейбольные традиции есть и на Кубани.
Принято считать, что этот вид спорта появился 9 февраля 1895 года в США. Настоящую популярность игра завоевала после признания во всем мире, и случилось это в 1900 году. Еще через 23 года первый матч был проведен в СССР, сообщает пресс-служба всероссийской федерации волейбола.
Краснодарское «Динамо» существует с 1946 года. В 1994 году клуб выиграл первый трофей — Кубок России. Во втором десятилетии 21 века — трижды официальные турниры ЕКВ, дважды — Кубок страны, бронзу российского чемпионата. Помогали динамовки сборным завоевывать медали Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Сейчас выступлений на международной арене нет. Но любовь к волейболу все так же сильна.
«Могу твердо сказать, что я люблю до сих пор этот вид спорта. Независимо от того, сколько мне сейчас лет, я продолжаю его так же любить. Я понимаю это, каждый день иду на тренировку, понимаю, что я до сих пор люблю этот вид спорта и не насытилась еще им», — поделилась игрок ВК «Динамо» Юлия Подскальная.
Не насытились этой игрой и болельщики. Поздравить волейболисток лично можно на матче уже в эту субботу, 11 февраля. В «Олимпе» «Динамо» принимает «Минчанку».
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Устроившего бойню в управлении СНТ в Армавире пенсионера приговорили 14,5 годам колонии строгого режима
- Инвестор отказался от установки колеса обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара
- Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М