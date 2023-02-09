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Волейболу исполнилось 128 лет: история краснодарского «Динамо»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/volejbolu-ispolnilos-128-let-istoriya-krasnodarskogo-dinamo
Видео канала «Кубань 24»

День рождения волейбола 9 февраля отмечают любители этого вида спорта и профессиональные игроки. Богатые волейбольные традиции есть и на Кубани.

Принято считать, что этот вид спорта появился 9 февраля 1895 года в США. Настоящую популярность игра завоевала после признания во всем мире, и случилось это в 1900 году. Еще через 23 года первый матч был проведен в СССР, сообщает пресс-служба всероссийской федерации волейбола.

Краснодарское «Динамо» существует с 1946 года. В 1994 году клуб выиграл первый трофей — Кубок России. Во втором десятилетии 21 века — трижды официальные турниры ЕКВ, дважды — Кубок страны, бронзу российского чемпионата. Помогали динамовки сборным завоевывать медали Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Сейчас выступлений на международной арене нет. Но любовь к волейболу все так же сильна.

«Могу твердо сказать, что я люблю до сих пор этот вид спорта. Независимо от того, сколько мне сейчас лет, я продолжаю его так же любить. Я понимаю это, каждый день иду на тренировку, понимаю, что я до сих пор люблю этот вид спорта и не насытилась еще им», — поделилась игрок ВК «Динамо» Юлия Подскальная.

Не насытились этой игрой и болельщики. Поздравить волейболисток лично можно на матче уже в эту субботу, 11 февраля. В «Олимпе» «Динамо» принимает «Минчанку».

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