Волейбольный турнир в поддержку участников СВО пройдет в Краснодаре

Турнир с участием городских и муниципальных женских команд пройдет 25 февраля.

Спортивные соревнования проведут в честь Дня защитника Отечества и в поддержку участников спецоперации. Будет организован сбор гуманитарной помощи для бойцов и жителей новых регионов РФ.

Кубань — в числе лидеров по развитию массового спорта, отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. Он добавил, что более 63% жителей края систематически занимаются физкультурой, в том числе волейболом — более 116,5 тыс. человек, среди которых 13,3 тыс. спортсменов на базе 76 отделений во всех муниципалитетах.

«Ежегодно проходит не менее 20 спортивных соревнований регионального, всероссийского уровня по волейболу среди всех возрастных категорий. Кроме того, организуют мероприятия по данному виду спорта в рамках Сельских игр и Спартакиады трудящихся Кубани», — подчеркнул Власов.

Соревнования организовал департамент по физической культуре и спорту Краснодара совместно с Кубанским казачьим войском, федерацией волейбола, общественными организациями и объединениями.

Среди почетных гостей турнира — представители администрации города и края, ветераны и участники боевых действий, чемпион мира и Европы по боевому самбо, советник атамана Кубанского казачьего войска по спорту Федор Дурыманов, а также председатель Союза казачьей молодежи Кубани, кавалер ордена Мужества Даниил Дьяченко.

Торжественное открытие пройдет в 12:00 на территории спортивного комплекса в Краснодаре на улице Вавилова, 37, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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