Военный суд 15 декабря начнет допрос обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Гособвинение 10 декабря завершило представление доказательств по уголовному делу в суде.

Как сообщил один из адвокатов участников процесса, проходившего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, 15 декабря военный суд начнет допрос 19 фигурантов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года, погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 российских граждан. Общий ущерб составил около 6 млрд рублей.

По данным следствия, массовый расстрел российских граждан спланировали и осуществили в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической обстановки в России. Часть злоумышленников готовила подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске, однако это преступление удалось предотвратить.

