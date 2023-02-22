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Военные 23 февраля проведут в Новороссийске праздничный салют

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voennye-23-fevralya-provedut-v-novorossijske-prazdnichnyj-salyut
Военные 23 февраля проведут в Новороссийске праздничный салют
Фото пресс-службы ЮВО

Праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества с участием салютных дивизионов Южного военного округа пройдут в 21:00 в девяти городах: Новороссийске, Ростове-на-Дону, Керчи, Севастополе, Ставрополе, Волгограде, Новочеркасске, Владикавказе и Каспийске.

Артиллеристы выполнят праздничные залпы из пусковых установок и орудий. Для этого задействуют более 50 единиц орудий, в том числе: пушки ЗиС-3, гаубицы Д-30, пусковые установки 2А30 и 2А85, фейерверочные установки «Радуга» и «Радуга-М», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮВО.

Во время салютов ко Дню защитника Отечества артиллеристы в каждом городе произведут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Они израсходуют около 5 тыс. боеприпасов.

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