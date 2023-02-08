Военнослужащие РФ смогут быстрее оформлять билеты на поезда

Процедуру приоритетного обслуживания при оформлении билетов для военных разработало РЖД совместно с Минобороны РФ.

Военнослужащим, чтобы приобрести билет для проезда к местам службы, на реабилитацию или в отпуск, нужно на электронном терминале на вокзале выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам». Далее в кассовом окне оператор выдаст безденежный билет в обмен на ВПД.

Оформить билет в приоритетном порядке можно в 57 кассах вокзалов России, в том числе в Краснодаре, Сочи, Хосте, Адлере, Ростове-на-Дону и Волгограде, сообщает пресс-служба РЖД.

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