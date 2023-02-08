Военнослужащие РФ смогут быстрее оформлять билеты на поезда
Общество
08.02.2023 14:07
Процедуру приоритетного обслуживания при оформлении билетов для военных разработало РЖД совместно с Минобороны РФ.
Военнослужащим, чтобы приобрести билет для проезда к местам службы, на реабилитацию или в отпуск, нужно на электронном терминале на вокзале выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам». Далее в кассовом окне оператор выдаст безденежный билет в обмен на ВПД.
Оформить билет в приоритетном порядке можно в 57 кассах вокзалов России, в том числе в Краснодаре, Сочи, Хосте, Адлере, Ростове-на-Дону и Волгограде, сообщает пресс-служба РЖД.
Читайте также: РЖД ввели скидку на проезд для пассажиров старше 60 лет.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- FIFA обязала ФК «Краснодар» выплатить Эрику Ботхейму 500 тыс. евро
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске
- Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М