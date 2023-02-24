Водоснабжение Лазаревского района Сочи, прерванное из-за оползней, восстановят к вечеру 24 февраля

Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он провел оперативный штаб на месте крупной аварии на водоводе на пересечении улиц Пограничной и Магнитогорской в поселке Лоо.

Алексей Копайгородский уточнил, что всего в Лазаревском районе за двое суток на территориях, где проходит водопровод, сошли 5 оползней. Сейчас на месте аварий работают более 30 человек и 10 единиц техники.

«Сотрудники «Водоканала» все эти дни работают в круглосуточном режиме, чтобы вода быстрее появилась во всех населённые пунктах, в том числе в высокогорных. Подачу ресурса в микрорайоне Лоо восстановили вчера, идет заполнение системы. Для соцобъектов и по заявкам жителей организован подвоз воды. Однако остаются перебои в Дагомысе — ситуацию сегодня утром осложнил еще один оползень на улице Таллинской. Полностью восстановить водоснабжение в Лазаревском районе планируем до конца дня», — написал Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

По его словам, пострадавшей от схода оползней ветке водовода почти полвека, чтобы избежать с ней проблем, надо заменить около 21 км сетей.

«Эти масштабные работы мы включили в комплексную программу развития Сочи, она утверждена Правительством РФ. В следующем году планируем начать проектирование. Вместе с тем в Лазаревском районе до конца года будут готовы проекты трех новых веток водоснабжения для участков многодетных семей города», — добавил глава Сочи.

Также принято решение и о передаче на баланс города 55 км бесхозных водопроводных сетей.