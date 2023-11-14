Водооткачивающая техника вышла на дороги Краснодара после ночного ливня

С вечера 13 ноября и всю ночь 14 ноября в кубанской столице идет дождь. С утра спецтехника устраняет подтопления по нескольким адресам.

Сейчас воду откачивают на улицах Тенистой, Российской, на пересечении улиц Автомобильной и Ростовского Шоссе, а также на пересечении Дежнева и Просторной.

В случае необходимости в готовность приведены 20 спецмашин и мотопомпы Службы спасения. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты, дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

О подтоплениях жители города могут сообщить по телефонам 214-33-36 и 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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