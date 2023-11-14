Водооткачивающая техника вышла на дороги Краснодара после ночного ливня
Общество
14.11.2023 09:02
С вечера 13 ноября и всю ночь 14 ноября в кубанской столице идет дождь. С утра спецтехника устраняет подтопления по нескольким адресам.
Сейчас воду откачивают на улицах Тенистой, Российской, на пересечении улиц Автомобильной и Ростовского Шоссе, а также на пересечении Дежнева и Просторной.
В случае необходимости в готовность приведены 20 спецмашин и мотопомпы Службы спасения. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты, дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.
О подтоплениях жители города могут сообщить по телефонам 214-33-36 и 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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