Водоканал Сочи выплатил 62,8 млн рублей за несоответствие декларации о плате за НВОС

МУП Сочи «Водоканал» полностью возместило задолженность 28 декабря после неудачных попыток оспорить требование Росприроднадзора в двух судебных инстанциях.

Несоответствие в заполнении декларации о плате за НВОС в сочинском водоканале обнаружили еще в 2019 году во время проверки. Сумма задолженности составила 62,8 млн рублей, написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram.

Плата за НВОС представляет собой экологический налог, который в пользу государства выплачивают предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду своей работой. Она предусмотрена Федеральным законом «Об охране окружающей среды».

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