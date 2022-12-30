Водоканал Сочи выплатил 62,8 млн рублей за несоответствие декларации о плате за НВОС
Общество
30.12.2022 15:54
МУП Сочи «Водоканал» полностью возместило задолженность 28 декабря после неудачных попыток оспорить требование Росприроднадзора в двух судебных инстанциях.
Несоответствие в заполнении декларации о плате за НВОС в сочинском водоканале обнаружили еще в 2019 году во время проверки. Сумма задолженности составила 62,8 млн рублей, написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram.
Плата за НВОС представляет собой экологический налог, который в пользу государства выплачивают предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду своей работой. Она предусмотрена Федеральным законом «Об охране окружающей среды».
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