Водно-спортивную гребную базу построили в Темрюкском районе
Спорт
16.12.2022 19:27
Водно-спортивную гребную базу возвели в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева на месте старой, открытой еще в начале 1980-х годов.
«На участке более 7 тыс. кв. м разместили эллинг для хранения лодок, тренажерный зал, раздевалки, тренерскую, современный медицинский пункт и инвентарные комнаты», — рассказал вице-губернатор Сергей Власов.
В спортивном зале оборудовали тренажеры для развития разных групп мышц, ловкости и координации движений. Эллинг может вместить 15 лодок. На территории провели озеленение и построили спортплощадку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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