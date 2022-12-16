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Водно-спортивную гребную базу построили в Темрюкском районе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/vodno-sportivnuyu-grebnuyu-bazu-postroili-v-temryukskom-rajone
Водно-спортивную гребную базу построили в Темрюкском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Водно-спортивную гребную базу возвели в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева на месте старой, открытой еще в начале 1980-х годов.

«На участке более 7 тыс. кв. м разместили эллинг для хранения лодок, тренажерный зал, раздевалки, тренерскую, современный медицинский пункт и инвентарные комнаты», — рассказал вице-губернатор Сергей Власов.

В спортивном зале оборудовали тренажеры для развития разных групп мышц, ловкости и координации движений. Эллинг может вместить 15 лодок. На территории провели озеленение и построили спортплощадку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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